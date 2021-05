Fermentelos: Embarcações elétricas vão navegar na Pateira

Disponíveis para os turistas navegarem nas águas da lagoa no próximo verão, as três embarcações elétricas, alimentadas por painéis solares, têm lotação para quatro pessoas.

O projeto “Gaivotas Solares” já tem parecer positivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), para navegar nas águas da Pateira a partir de julho, confirmou o JB junto do promotor.

O parecer do ICNF já deu luz verde a esta aposta recreativa que deixou satisfeito o presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, no concelho de Águeda, que falou sobre o assunto ao JB.

