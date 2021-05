Festivais Gastronómicos de Verão cancelados no Município de Ílhavo

A decisão surge após reunião, realizada com todas as associações parceiras e participantes nos festivais,

Em 2021 não serão realizados os tradicionais Festivais Gastronómicos de Verão, no Município de Ílhavo: Festival da Sardinha, Festival do Marisco e Festival do Bacalhau, à semelhança da decisão tomada no ano passado, tendo em conta o contexto de pandemia e a incerteza quanto à estabilidade da conjuntura que se vive. A decisão surge após reunião, realizada na quinta-feira, com todas as Associações parceiras e participantes nos referidos Festivais, anunciou a Câmara.

Em total consonância e unanimidade, Câmara Municipal e Associações sustentam a opção num “forte sentido de responsabilidade social e cívica, na necessidade de preservação da saúde pública e do bem-estar dos cidadãos e nos cuidados necessários para que sejam evitados contextos que potenciem o retrocesso na mitigação da pandemia através de eventuais surgimentos de focos de contágios”.

Apesar da autarquia e das associações tomarem esta decisão de forma unânime, “é manifesta a tristeza pelo cancelamento destes pontos altos representativos da vivência comunitária e da projeção patri9monial e turística do território”, diz nota do município. Para o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, “a difícil decisão tomada por todos, reveste-se, simultaneamente, de uma clara esperança de que em 2022 todos estes momentos possam ser vividos de forma redobrada, com bastante intensidade e dedicação, conjugados com um regresso a uma normalidade da vida que se espera, nessa altura, consolidada”.