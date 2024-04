Manu Chao, Miguel Araújo e Os Quatro e Meia no AgitÁgueda

Primeiros nomes já estão conhecidos. Manu Chao atua a 16 de julho e no último dia do festival, 28, sobem ao palco Miguel Araújo e Os Quatro e Meia.

O músico internacional Manu Chao e Miguel Araújo com Os Quatro e Meia são as primeiras confirmações da 17.ª edição do AgitÁgueda, que decorre de 6 a 28 de julho, em Águeda.

Manu Chao vai atuar no dia 16 de julho e no último dia do festival, 28, sobem ao palco da Praça 1.º de Maio Miguel Araújo e Os Quatro e Meia.

O AgitÁgueda – Art Festival, é um dos festivais mais aguardados, transformando-se, durante 23 dias, num palco gigante onde tudo pode acontecer.

As ruas coloridas, a arte urbana e muita animação vão estar de volta a este festival, com entradas livres, que terá também teatro de rua, desporto e atividades náuticas, gastronomia, artesanato (e muito mais), que tem colocado Águeda na rota mundial dos festivais.

Manu Chao é um dos artistas mais acarinhados pelo público português e este seu regresso a terras lusas é muito ansiado pela enorme legião de fãs que reúne entre nós, desde o lançamento de “Clandestino”, o seu álbum de estreia, de 1998.

Já Miguel Araújo convida Os Quatro e Meia para um concerto inesquecível para os fãs de música portuguesa, a fechar este festival.

A programação completa do AgitÁgueda será apresentada em breve.

Recorde aqui “Clandestino”: