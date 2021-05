Fim de semana recheado de regressos à competição

No regresso do futebol distrital, basquetebol e rugby, sortes diferentes para as equipas bairradinas.

Começando do que já estava em andamento, o Anadia perdeu em Fão com o SC Braga B por 3-1, para a 2.ª jornada da fase de acesso à Liga 2, num jogo marcado por um lance polémico, o segundo golo dos bracarenses, com a bola a bater nas costas do árbitro, sem que este interrompesse a jogada.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro e Fermentelos entraram com o pé direito ao ganharem em casa ao Alvarenga (2-1) e Cesarense (2-0), respetivamente.

Na 1.ª Divisão Distrital, o Bustos empatou em casa a uma bola com o Pinheirense e o Antes perdeu na casa da Geração Rui Dolores por 2-0.

Já na 2.ª Divisão, o destaque vai para a vitória do Carqueijo sobre o VN Monsarros, sendo a única equipa da Bairrada a somar os três pontos.

No regresso do basquetebol e para a Proliga, o Sangalhos perdeu em casa por 60-69 com o favorito Illiabum.

Melhor sorte teve o Anadia para o Nacional da 2.ª Divisão, ao bater em casa o CAD Coimbra por 67-50.

No rugby e para a fase de Campeão do Nacional da 1.ª Divisão, o Moita Rugby Clube da Bairrada, derrotou o Caldas RC por 16-12.