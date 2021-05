Linha do Vouga: Comboio histórico volta ao carril já este fim de semana

Nos dias 8 e 9 de maio, a composição do comboio histórico tem a particularidade de ser formada pelas três carruagens napolitanas, fabricadas em Nápoles, na década de 30 do século passado.

As duas primeiras circulações do Comboio Histórico do Vouga de 2021, realizadas em 24 e 25 de abril, registaram lotação esgotada, repetindo o habitual sucesso da circulação deste comboio, pelo que a CP – Comboios de Portugal decidiu efetuar quatro novas viagens especiais.

Assim, os apreciadores do passeio, a bordo da composição histórica, vão ter uma nova oportunidade de efetuar a viagem, entre Aveiro e Macinhata do Vouga, já nos fins de semana de 8, 9, 15 e 16 de maio.

Nos dias 8 e 9 de maio, a composição do comboio histórico tem a particularidade de ser formada pelas três carruagens napolitanas, fabricadas em Nápoles, na década de 30 do século passado, e recentemente recuperadas nas oficinas da CP.

Nos dias 15 e 16 de maio, a composição do Comboio Histórico circula com três carruagens históricas de madeira construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913), nas oficinas do Porto, pelos então Caminhos de Ferro do Estado. O comboio contará ainda com uma carruagem portuguesa, construída no Barreiro (1908) e uma carruagem napolitana.

A viagem tem início na estação de Aveiro às 13h35, em direção a Águeda, onde efetuauma paragem de 10 minutos, prosseguindo depois até Macinhata do Vouga.

À chegada a esta estação, os participantes são recebidos pela animação de um grupo de cantares, e pela venda de produtos característicos da região, e terão oportunidade de visitar o Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga.

No regresso, o comboio parte de Macinhata do Vouga às 16h33, efetuando uma paragem de 40 minutos em Águeda e terminando a viagem em Aveiro, pelas 18h49.

O passeio pode ser comprado nas bilheteiras CP, bilheteira online ou em trânsito, pelo preço de 30 euros para adulto e 16,50 euros para crianças, dos 4 aos 12 anos.