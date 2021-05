Milton Matos e João Canas são cabeças de lista pela CDU à Câmara e Assembleia de Águeda

Milton Matos é o candidato à presidência da Câmara Municipal de Águeda pela CDU e João Canas encabeça a lista à Assembleia Municipal. Os candidatos foram apresentados no passado sábado.

Milton Matos, 44 anos, residente em Águeda há 20 anos, trabalhador nas área das novas tecnologias de informação, tendo desempenhado várias funções, nomeadamente técnico de sistemas, formador e coordenador da área de formação de informática, encontrando-se atualmente a desempenhar funções de Técnico Comercial. Membro do PCP, faz atualmente parte da Comissão Concelhia de Águeda e do seu executivo.

João Canas tem 28 anos e é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. Encontra-se atualmente a tirar o mestrado de Planeamento Regional e Urbano na Universidade de Aveiro. Sócio e colaborador de diversas associações de Águeda, teve também um papel destacado no associativismo estudantil. É membro do Sindicato das Indústrias Transformadoras e da Energia (CGTP-SITE). Militante do PCP, fez parte da Direção Regional da JCP, e atualmente é membro da Concelhia de Águeda e do seu Executivo e da Direção da Organização Regional de Aveiro.

Na sua intervenção, Milton Matos afirmou que a sua candidatura é uma “construção coletiva”, que está “determinada a fazer de Águeda muito mais que a cidade dos guarda-chuvas”. Um coletivo que vê como essencial “a participação popular ampla e alargada; que assume a defesa do serviço público como elemento condutor da gestão autárquica; que se baterá pela valorização dos trabalhadores das autarquias e das suas condições de trabalho; pela qualificação do espaço público e da preservação ambiental valorizando o património natural e os recursos locais; pela defesa da gestão pública da água e dos resíduos; pela democratização cultural e desportiva”. O compromisso da CDU, concluiu, “é com o povo e os trabalhadores de Águeda, com um percurso de trabalho, honestidade e competência, com os olhos postos no futuro”.