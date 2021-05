Município da Mealhada ensina crianças a usarem bicicleta em segurança

A Câmara Municipal de Mealhada, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mealhada, vai promover o uso da bicicleta, junto das crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), no âmbito do Edubike – Programa de Promoção da Bicicleta.

O Edubike tem duas vertentes do Programa Operacional Pedalar: uma direcionada ao pré-escolar (PréPOP) e outra ao 1.º CEB (POP). O PréPOP é uma ferramenta “faz-de-conta”, onde se propõe que crianças com idade pré-escolar encarnem várias personagens e assumam diferentes papéis e funções: o polícia sinaleiro, o dono da estação de carregamento de energia elétrica das bicicletas, o encarregado do ecoponto e do centro de reciclagem, etc. Todo este contexto é criado e adaptado à sala de aula ou ao espaço exterior, onde as crianças podem andar mais livremente de bicicleta, não existindo por isso uma limitação para a prática das atividades. O cenário a criar contemplará uma rotunda, uma estação de carregamento elétrico (faz de conta) das bicicletas, um ecoponto, um centro de reciclagem e alguns arranha-céus, tudo ao tamanho dos pequenos residentes, de modo a desempenharem os seus papéis na cidade, a brincar. A cidade é construída a partir do aproveitamento de caixas de papelão, transformando-as em objetos, edifícios ou serviços que cada escola queira implementar na sua cidade.

O POP consiste num jogo de aprendizagem que estimula as crianças do 1.º CEB a perceberem melhor este conceito de mobilidade suave e ciclável e de cidadania, com ênfase na experimentação e na promoção da aprendizagem por via da interação. Para além dos jogos, são também promovidas práticas no contexto social e urbano onde se vêm perante situações do dia-a-dia, numa cidade criada por linhas no chão e por onde as crianças podem circular com a devida precaução e sob normal de conduta de um espaço citadino real. As crianças são ensinadas a respeitar todos os utilizadores da via pública, sejam condutores, peões ou utilizadores de qualquer meio de transporte, promovendo a segurança rodoviária. No final será feita uma associação de valores entre a bicicleta, a saúde, a qualidade do ar e a preservação da nossa casa (planeta).

Para o desenvolvimento das várias iniciativas do programa, o Município de Mealhada irá disponibilizar diversos materiais que circularão por vários estabelecimentos de ensino: 10 balance bikes (bicicletas sem pedal); 20 capacetes; 8 bicicletas roda 20’’; 2 bicicletas adaptadas a crianças com Necessidades Educativas Especiais (Pré-escolar e 1º CEB); um conjunto de caixas previamente desenhadas para recriação da cidade no âmbito do PréPOP; transferes para pintura de chão de uma cidade de mobilidade e jogos populares para o POP; jogos amovíveis e preparados para recreio com 4 obstáculos em madeira (ponte d’equilíbrio, dá cá 5, árvore e sobe e desce).

Num primeiro momento, esta iniciativa incluiu a formação de professores, educadores, animadores e técnicos municipais no âmbito do Programa Operacional Pedalar. A formação compreendeu uma introdução ao conceito de mobilidade sustentável, a apresentação das metodologias PréPOP e POP, a exemplificação de atividades práticas que permitam trabalhar as capacidades motoras, o equilíbrio e o aprender a andar de bicicleta, bem como a aplicação do programa a crianças com necessidades educativas especiais (NEE).