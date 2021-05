Oliveira do Bairro cancela principais eventos até ao verão

O Município de Oliveira do Bairro decidiu cancelar os próximos eventos que promove anualmente, nomeadamente a Festa da Criança, Santos Populares e a ExpoBairrada.

Numa nota nas redes sociais, a autarquia oliveirense justifica a medida tendo em conta as restrições existentes no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

“Tal como aconteceu no ano passado, o nosso foco continua a ser apoiar, da melhor forma, as famílias do concelho, dos mais novos aos mais velhos, assim como os nossos empresários e empresas”, refere naquela nota o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro.

“Acredito que a luz já se vê ao fundo do túnel e que o tempo de nos voltarmos a reunir em segurança, para promover o que de melhor temos e fazemos no concelho, estará para breve”, concluiu Duarte Novo.

Com esta decisão, conhecida recentemente, o Município de Oliveira do Bairro convida a população para a desejada normalidade no próximo ano, com um expressivo “Contamos convosco em 2022”.