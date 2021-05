Oliveira do Bairro conquista prémio principal das Idolíadas

A iniciativa decorreu em Ílhavo e contou com equipas dos Municípios de Albergaria-A-Velha, Águeda, Mira, Oliveira do Bairro e Ovar.

O Município de Oliveira do Bairro venceu o grande prémio da edição de 2021 das Idolíadas – A Arte da Maior Idade, competição que contou com a participação de 25 instituições de 5 municípios.

A iniciativa decorreu no passado dia 21 de maio, no Laboratório das Artes Teatro Vista Alegre (Ílhavo), tendo contado com equipas dos Municípios de Albergaria-A-Velha, Águeda, Mira, Oliveira do Bairro e Ovar.

O principal galardão da iniciativa, Prémio Idoliástico, foi atribuído ao Município de Oliveira do Bairro, enquanto entidade que mais se destacou e envolveu no projeto das Idolíadas.

A equipa de Oliveira do Bairro foi constituída por seniores utentes da Santa Casa Misericórdia de Oliveira do Bairro, Solsil Silveiro, Centro Social de Oiã, Centro Social S. Pedro da Palhaça, Centro Ambiente Para Todos, SóBustos, UNISOB – Universidade Sénior de Oliveira do Bairro e Projeto Proximidades.

A participação do município oliveirense nas Idolíadas ficou marcada pela produção de um vídeo que contou com o envolvimento de seniores das instituições. Para este efeito, os participantes aprenderam algumas técnicas de origami, fizeram teatro de sombras e participaram num projeto musical experimental, onde as cantigas e as lengalengas foram as protagonistas, construindo o áudio que acompanha o vídeo.

Para Lília Ana Águas, vereadora da Idade Maior do Município de Oliveira do Bairro, este prémio “é um enorme reconhecimento pelo trabalho e dedicação de toda a equipa, que tão bem representou o nosso Município, desde os nossos seniores, às IPSS e técnicos municipais”.

“Ter conseguido alcançar o principal prémio das Idolíadas em apenas três participações, depois de já termos vencido algumas provas nas edições anteriores, demonstra o espírito criativo e entusiasta dos nossos seniores, bem como a qualidade do trabalho que é realizado nas suas instituições e o apoio que o Município tem dado nesta área, especialmente neste período de pandemia, que nos trouxe novos e enormes desafios, sobretudo aos nossos idosos e a quem com eles lida diariamente”, referiu.

Ainda segundo a autarca, “independentemente dos prémios que nos atribuem, o nosso principal objetivo com estas participações é o de proporcionar experiências positivas e marcantes a estas pessoas, que tanto nos deram ao longo das suas vidas, devolver-lhes o carinho e a atenção e aproveitar para desmistificar preconceitos em relação à idade, mostrando que o talento e a capacidade de nos superarmos não tem idade.”

O projeto Idolíadas, ligado às boas práticas no envelhecimento, é dirigido à população sénior e passa pela criação de performances no âmbito do teatro, música, dança, artes plásticas e vídeo, que são apreciadas e avaliadas por um júri, com entrega final de prémios às diferentes categorias.