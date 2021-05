Pampilhosense ilustra manual escolar do 10º ano

O pampilhosense Fernando Correia, diretor do Laboratório de Ilustração Científica (LIC) do Departamento de Biologia (DBio) da Universidade de Aveiro (UA), foi ilustrador do manual escolar para o ensino secundário do 10º ano, em dois volumes, o BioFoco (Biologia) e GeoFoco (Geologia), lançado pela Areal Editores.

Fernando Correia, biólogo e um dos mais reconhecidos ilustradores científicos portugueses, foi pioneiro (em 2015) na introdução da ilustração científica enquanto recurso didático em manuais escolares. Esta experiência levou ao reconhecimento editorial do valor da ilustração científica, quer dos seus autores, quer da UA que, em Portugal, deu o primeiro passo no ensino formal desta área.

O projeto proposto pela Areal Editores — ilustrar todo o novo manual criado pelas equipas Osório Matias e Pedro Martins (Biologia) e A. Guerner Dias, Paula Guimarães e Paulo Rocha (Geologia) — representou um desafio que ocupou Fernando Correia e a sua equipa por mais de nove meses. No total foram produzidas quase 400 novas ilustrações científicas compostas, que incluíram mais de 2000 ilustrações individuais, distribuídas pelas 240 páginas de cada um dos dois volumes.

“Este colossal trabalho só foi possível porque, para além de mim, todos os colaboradores que integram a equipa sob minha direta supervisão — dos quais destaco, pela capacidade de produção e qualidade, a Cláudia Barrocas, o Saul Martin e a Rosa Alves — possuem um apurado sentido de responsabilidade, e técnica e ainda a capacidade de aprenderem mais antes de iniciarem o ato de desenhar e representar graficamente”, comenta Fernando Correia.

“Provavelmente o grande publico desconhece que uma ilustração científica é mais do que o simples exercício da competência para desenhar/pintar, pois inclui o saber compilar informação científica atual, promover a seleção, o estudo e interpretação detalhados e, só depois, equacionar uma hipótese gráfica para sua representação”, explica.