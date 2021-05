Parque Urbano de Anadia: Espaços desportivos com normas de utilização

O Parque Urbano de Anadia, orçado em mas de 3 milhões de euros, encontra-se em fase de conclusão prevendo-se a sua inauguração no decorrer do mês de junho.

As normas provisórias de utilização dos vários espaços desportivos do Parque Urbano de Anadia, designadamente dos Campos de Padel, dos Circuitos de Minigolfe, do Campo de Voleibol de Praia e do Polidesportivo, foram aprovadas pelo executivo anadiense na última reunião, no passado dia 19 de maio.

Nesta fase inicial, os espaços desportivos vão ser de utilização gratuita, funcionando, durante todo o ano, das 9h às 21h, com exceção dos circuitos de Mini Golfe que funcionarão das 9h00 às 19h00 (1 outubro a 31 de março) e das 9h às 21h (1 abril a 30 setembro).

Um espaço que, segundo a autarquia, “tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana e o equilíbrio psicossomático dos seus habitantes, capaz de gerar mais um fator de atratividade que contribua para a fixação de população no aglomerado urbano existente”.

O projeto contemplando uma vasta área arborizada e ajardinada, uma zona para a prática desportiva ao ar livre e edifício de apoio com sanitários, um parque infantil, uma praça central, um parque de merendas com cafetaria de apoio, um lago biológico, percursos para circulação pedonal e ciclovia, parque de estacionamento para automóveis e autocarros.

Considerado como uma das ações previstas no PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana – de Anadia, o Parque Urbano foi objeto de candidatura submetida ao Portugal 2020, dentro da prioridade de investimento 6.5 do Eixo 7 do Programa Operacional Regional do Centro.