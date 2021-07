Livros e revistas acessíveis a todos no Parque Urbano de Anadia

“Little Free Library” é a designação do projeto internacional que conta também com a adesão do Município anadiense, ao disponibilizar a sua primeira pequena biblioteca, com cerca de uma centena de documentos, no novo Parque Urbano, junto à Espumanteria.

O acesso a livros, revistas e outros documentos é livre para toda a comunidade, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“O projeto visa estimular o gosto pela leitura e pelo conhecimento, e oferecer a possibilidade de troca de livros com os leitores, através de uma rede mundial de pequenas bibliotecas, em jardins, praças, bairros e aldeias”, revela a autarquia anadiense, destacando ainda que a manutenção do equipamento e dos livros é da responsabilidade do projeto “Ser + em Anadia”, do Município de Anadia, em parceria com a Biblioteca Municipal.



