Livro revela trajetória(s) de João Rôlo

Coragem, determinação, adrenalina, paixão, aventura, conquista… com aquilo que caracteriza João Rôlo, o homem e o piloto, o jornalista Teófilo Fernando dava o sinal de partida para a leitura de “João Rôlo a fundo”. Um livro, apresentado no passado sábado, 1 de julho, no Velódromo Nacional/Museu das Duas Rodas, em Sangalhos que, como revelaria o autor, João Paulo Teles, dá a conhecer passagens da vida “de um piloto especial, dos seus sacrifícios e de uma vida focada para alcançar o sucesso, não para vaidade pessoal, mas como conquista de objetivos, que sempre minuciosamente traça”.

João Paulo Teles convidava, assim, aquela sala, cheia de amigos e familiares de João Rôlo, a embarcar nesta aventura. “João Rôlo a fundo – com este “fundo” a sugerir esta dicotomia de velocidade e intimidade – dá a conhecer a trajetória inspiradora, os primeiros passos da sua vida e os desafios enfrentados ao longo da sua carreira como piloto, frisou ainda o autor da obra, que agradeceu o desafio, lançado em outubro do ano passado, antes da grande viagem de João Rôlo ao deserto.

Duarte Cancella de Abreu, autor do prefácio e um apaixonado pelo desporto automóvel e pela comunicação, recordou aquele célebre dia de cancelamento do Lisboa-Dakar (2008) e “a cara de desiludido do João e de outros estreantes” naquela prova rainha do todo-o-terreno mundial.

“Foi um dia terrível, em que tivemos de gerir muitas emoções e muitos outros problemas”, lembrou Duarte Cancella de Abreu. E falou de outras passagens, mais pessoais, “como aquela há mais de 50 anos, em que andávamos de bicicleta a subir a rampa da Sachs em Anadia”.

Passagens como esta lembrou também o seu irmão, Jaime Cancella de Abreu, proprietário da Prime Books, que editou este livro. “O João é de Arcos e, sendo de Arcos, é família. É uma terra pequena, onde toda a gente se conhece, e os ‘Rôlos’ fazem parte do seu património”. Jaime Cancella de Abreu desejou “que todos sintam o que o Teófilo sentiu ao ler o livro e que tenham o mesmo gosto que eu senti no João ao abraçar este projeto”.

Em representação da Câmara Municipal de Anadia, o vereador Lino Pintado começou por se referir ao autor da obra, João Paulo Teles: “se enquanto escritor tiver metade do talento que lhe reconheço na comunicação social, temos escritor.” Sobre João Rôlo, focou-se na sua paixão pelas duas rodas “mas também pela sua terra”. Também por isso, “o Município não podia deixar de se associar a este momento”, de “um homem que orgulha Anadia”.

João Rôlo revelou que, aquando da sua primeira participação no África Eco Race, o que viveu era de tal forma “grandioso” que não bastavam as imagens/fotografias (as do photo-book, que acabou por ser o seu primeiro livro). “Não podia ser egoísta ao ponto de guardar aquelas imagens e aventuras só para mim”, por isso decidiu registá-las no livro agora apresentado. João Rôlo garantiu que quer “fazer mais livros, quem sabe escritos na primeira pessoa”. Quanto ao futuro, estão excluídas “provas cronometradas, mas expedições sim”, revelando estar a planear, “talvez já para o próximo ano, uma viagem ao Alasca”, com projetos nos EUA e Canadá.

Terminou deixando “alguns agradecimentos especiais”, entre eles, a patrocinadores, companheiros de viagem, organizadores, preparadores físicos… aos pais de todo-o-terreno, José Megre e Pedro Vilas Boas; ao João Paulo Teles, “pois sem ele este projeto não teria sido possível, pelo menos desta forma, e a toda esta calorosa receção de amigos… considero-me um sortudo”, rematou João Rôlo.