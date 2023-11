Cantanhede: Professora bibliotecária premiada a nível nacional

Isabel Rodrigues Bernardo, do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria, em Cantanhede, recebeu uma menção honrosa, no âmbito do Prémio Professor Bibliotecário.

Isabel Rodrigues Bernardo, do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria, em Cantanhede, recebeu uma menção honrosa, no âmbito do Prémio Professor Bibliotecário, instituído pela primeira vez este ano, com o intuito de distinguir o trabalho de excelência nesta área profissional.

Cláudia Vieira Santos, do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, foi a vencedora desta primeira edição, e, para além da menção honrosa atribuída a Isabel Bernardo, houve outra ainda, para Jorge Soares de Carvalho, do Agrupamento de Escolas de Amares.

“São cerca de 1400 os professores bibliotecários que, em todo o país, trabalham diariamente para que a biblioteca seja o coração da escola. Para que seja um lugar de descoberta, de exploração, mas também de partilha, de entreajuda, de criação de laços; um lugar que a todos os alunos e alunas deve acolher, apoiar na construção da sua autonomia e incentivar na reflexão aprofundada, na interrogação criativa e no conhecimento de si e do mundo”, destaca a Rede de Bibliotecas Escolares, que promove este prémio, com o apoio de vários parceiros, nomeadamente Grupo Leya, Fundação Calouste Gulbenkian e Universidade Aberta.

O júri deste Prémio, que realçou a enorme qualidade de todas as candidaturas apresentadas, foi constituído por Guilherme d’Oliveira Martins, que presidiu, Isabel Alçada, Teresa Calçada, Isabel Mendinhos e Sandy Gageiro.

Os premiados vão receber prémios monetários individuais, assim como para as bibliotecas dos seus agrupamentos escolares.