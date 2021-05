Parques infantis reabertos em Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro reabriu na semana passada os parques infantis da sua responsabilidade, tendo em conta a nova fase de desconfinamento e as restrições em vigor.

Refira-se que todos os parques têm novas normas de utilização, afixadas em local visível, que indicam o número de crianças que poderão, em simultâneo, utilizar os diferentes equipamentos instalados.

Aproveitando o período em que os parques estiveram encerrados, devido às restrições impostas pelo governo no âmbito da pandemia da COVID-19, a Câmara Municipal avançou para a requalificação desses espaços, melhorando os equipamentos e as suas condições de segurança, num investimento de cerca de 150 mil euros.

Foram requalificados os parques infantis de Bustos, Oiã (Parque do Vieiro e Parque Ribeirinho do Carreiro Velho, em Perrães), Oliveira do Bairro (Largo do Padre Acúrcio e Parque Desportivo Municipal), Palhaça (Praça de S. Pedro) e Troviscal.

Os restantes espaços infantis existentes no concelho são da responsabilidade das respetivas Juntas de Freguesias que, sabe a Câmara Municipal, já avançaram com os procedimentos para reabilitarem e abrirem os seus parques.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, deixou um apelo à população para que “cumpra as regras de utilização de cada parque infantil, no sentido de os manter como espaços seguros de brincadeira e alegria, fundamentais para as nossas crianças”.