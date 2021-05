Projeto “Ser Pioneiro” dinamiza sessões temáticas junto da população sénior

A equipa do projeto CLDS 4G “Ser Pioneiro”, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda e com as Juntas/Uniões de Freguesias abrangidas pelo projeto (Águeda e Borralha, Macinhata do Vouga e Valongo do Vouga), estão a promover um conjunto de sessões temáticas junto da população sénior local.

Estas iniciativas decorrem de um processo de identificação da população, no âmbito do qual foram planeadas diversas sessões semanais, abordando diferentes temas, nomeadamente segurança (com a GNR), saúde (com técnicos do Centro de Saúde e Bombeiros Voluntários), música, dança, nutrição, cultura, desporto, fisioterapia, arte e beleza.

Ao longo da última semana, decorreu a primeira sessão que consistiu numa palestra dinamizada pela GNR de Águeda, em que sob a temática da segurança, abordou assuntos de interesse para as populações, como burlas, roubos e maus-tratos. Estas ações tiveram lugar no Espaço Multigeracional de Águeda (dia 26), no Clube Macinhatense (dia 27), na Junta de Freguesia da Borralha (dia 28) e na Junta de Freguesia de Valongo do Vouga (dia 30).

Estas iniciativas realizar-se-ão até ao dia 10 do próximo mês de setembro, sendo que a temática a abordar nas sessões desta semana será a Musicoterapia, que irá contar com a presença de um músico do Conservatório de Música Águeda.

De referir que estas sessões integram, como já referenciado, o projeto “Ser Pioneiro” que está em funcionamento desde o dia 2 de março de 2020, no âmbito do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social de Quarta Geração (CLDS 4G) e terá o seu término a 28 de fevereiro de 2023.

Trata-se de um projeto que tem como público-alvo residentes das freguesias de Águeda e Borralha, Macinhata do Vouga e Valongo do Vouga e que está dividido em dois eixos de intervenção: Emprego, formação e qualificação, procurando contribuir para melhorar as condições de empregabilidade daquela população, particularmente de adultos e jovens desempregados; e promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa, com o objetivo de melhorar as condições para a fruição do envelhecimento ativo e quebrar o isolamento dos idosos.

Pretende-se conseguir atingir este objetivo do segundo eixo de intervenção por via da valorização dos sentimentos de pertença e de autoestima, assim como a prevenção e combate de doenças físicas e mentais, considerando a elevada prevalência de população idosa das referidas freguesias que vive de forma dispersa e, em muitos casos, desintegrada de estrutura de apoio social.

No âmbito de uma das atividades que integram este eixo de intervenção, a Academia Sénior, a equipa do CLDS 4G “Ser Pioneiro”, em parceria com a Câmara Municipal e com as Juntas/Uniões de Freguesias abrangidas pelo projeto, dinamizou em cada uma destas freguesias, desde o dia 19 de outubro até ao dia 17 de março, a identificação da população sénior residente nestas freguesias, procedendo a um levantamento dos contextos social, psicológico, físico e económico do público-alvo.

Com este levantamento, averiguou-se a possibilidade de estes grupos terem interesse em participar em sessões temáticas realizadas pelo projeto e que agora estão a ser implementadas.