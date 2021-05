Sangalhos regressa às vitórias na Proliga

A equipa de Ângelo Santos, depois da derrota caseira diante do Illiabum, foi ao Porto vencer o Vasco da Gama por 89-77. A nível do futebol distrital, o OBSC conquistou precioso ponto em São Vicente Pereira, tal como o Fermentelos em Santa Maria de Lamas. Bustos vence e sobe ao 2.º lugar; Antes e Carqueijo são primeiros.

O Anadia perdeu em casa com o Pevidém e ficou praticamente arredado da subida à Liga 2.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro e Fermentelos empataram fora de casa. O primeiro, a dois golos, no terreno do São Vicente Pereira; o segundo, sem golos, na casa do candidato União de Lamas.

Na 1.ª Divisão Distrital, o Bustos venceu fora o Macieirense por 2-0 e subiu ao 2.º lugar, e o Antes ganhou em casa ao ACRD Mosteirô, por 1-0 e, com a folga da Geração Rui Dolores, assumiu a liderança do Grupo C.

Na 2.ª Divisão, o Carqueijo perdeu em Famalicão e beneficiou do empate do VN Monsarros contra o São Martinho para manter a liderança no Grupo A.

No Grupo C, o Aguinense levou a melhor sobre o vizinho Luso por 2-0 e, no Grupo D, o Santo André está a fazer boa figura, tendo vencido fora, por 2-0, o Vila Viçosa.

No basquetebol e para a Proliga, o Sangalhos ganhou novo fôlego ao derrotar fora o Vasco da Gama (89-77). Quem também venceu fora foi o Anadia para o Nacional da 2.ª Divisão, ao bater em o Guarda Basket por 76-36.

No rugby e para a fase de Campeão do Nacional da 1.ª Divisão, o Moita Rugby Clube da Bairrada claudicou no Alentejo, ao perder por 57-3 contra o CR Évora.