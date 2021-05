Secretária de Estado da Educação inaugura obras da Escola Fernando Peixinho

A Secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, vai inaugurar na próxima terça-feira, 1 de junho, pelas 15, as obras de reabilitação da Escola Básica (EB) Dr. Fernando Peixinho, em Oiã.

A empreitada, que representou um investimento total de cerca de 1,6 milhões de euros, com comparticipação de fundos comunitários, incluiu a construção de um pavilhão desportivo, balneários e instalações sanitárias, uma intervenção no refeitório e arranjos exteriores, para além de intervenções no exterior dos edifícios, para assegurar condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, tendo para esse efeito sido construídas rampas nas entradas, uma plataforma elevatória e sanitários adaptados em todos os pisos.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explica que esta empreitada “veio oferecer aos alunos da EB Dr. Fernando Peixinho, em Oiã, as mesmas condições de qualidade que os seus colegas de Oliveira do Bairro já usufruem na EB 2.3 Dr. Acácio de Azevedo, com instalações desportivas dignas, condições de acessibilidade para todos os alunos e maior segurança na saída e entrada da escola”.

“Este investimento é mais uma evidência clara na aposta que este Executivo tem feito na Educação”, acrescentou Duarte Novo, que exemplificou com a “criação das condições que permitiram voltarmos a ter um estabelecimento de ensino na zona poente do concelho, no caso a Escola Dr. Acácio de Azevedo – Extensão Frei Gil, em Bustos”.

Sobre a empreitada

De acordo com a autarquia, embora mantendo uma identidade própria, a escolha dos materiais para a fachada da escola procurou aproximar a imagem do edifício principal à dos restantes polos escolares do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. No interior, alguns espaços foram adaptados e outros reconfigurados, de modo a melhor responderem às necessidades da comunidade escolar, identificadas pela Direção do Agrupamento.

A intervenção nos espaços desportivos passou pela reabilitação do ginásio, balneários e arrumos existentes, de modo a garantir um espaço interior protegido das variações das condições climáticas, e a construção de um pavilhão e de uma pista de saltos em comprimento, apoiado por balneários e zona técnica, aumentando consideravelmente os níveis de conforto dos alunos, quer durante as aulas, quer durante os recreios. Foram também feitas intervenções na cozinha e refeitório, cuja sala de refeições foi ampliada. As redes de águas e esgotos foram totalmente remodeladas.

A frente da escola foi “redesenhada”, oferecendo mais segurança para os alunos na saída para a rua e nas suas condições de acesso.