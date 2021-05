Sessões de esclarecimento para quem quer aumentar as habilitações escolares

As sessões decorrem na Escola Secundária de Oliveira do Bairro, nos dias 8, 17 e 26 de junho.

O Município de Oliveira do Bairro, em parceria com o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Anadia, vai promover um conjunto de sessões de esclarecimento dirigidas à população interessada em aumentar as suas habilitações escolares.

As sessões vão realizar-se no anfiteatro da Escola Secundária de Oliveira do Bairro nos dias 8 de junho, pelas 19h, para adultos sem o secundário completo, 17 de junho, às 10h30 e 19h, para adultos sem o 2.º e 3.º ciclos de escolaridade completos, e 26 de junho, às 10h30 e às 19h, para adultos sem o 1.º ciclo de escolaridade completo.

Através destas sessões, e mediante o interesse da população, prevê-se a abertura de cursos de educação, educação/formação, reconhecimento, validação e certificação de competências, a partir de setembro e durante, pelo menos, o próximo ano letivo, a decorrer em Oliveira do Bairro.

Centro Qualifica de Anadia

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Anadia é um centro vocacionado para a qualificação de jovens/adultos. Neste contexto, é responsável pela informação, orientação e encaminhamento de candidatos para ofertas formativas, tendo por base as diferentes modalidades de qualificação, procurando adequar as ofertas existentes aos perfis, necessidades, motivações e expetativas dos candidatos e às dinâmicas do mercado de trabalho.

Após a análise cuidada do percurso do candidato, é delineado um plano que permita não só aumentar a qualificação, como responder às necessidades sentidas a nível da sua esfera pessoal, social e profissional.

Esta entidade desenvolve processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, denominado de Processo de RVCC, de âmbito escolar e/ou profissional, em horário laboral ou pós-laboral e com possibilidade de itinerância.

A Certificação Escolar permite obter o 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade e a Certificação Profissional permite validar e certificar os conhecimentos e as competências profissionais resultantes da experiência adquirida em diferentes contextos. A certificação obtida através deste sistema permite a valorização pessoal, social e profissional bem como a obtenção de uma carteira profissional.