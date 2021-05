Voluntários limpam Praia de S. Jacinto e recolhem mais de 200 kg de lixo

No passado dia 22 de maio, a Associação World Needs promoveu mais uma ação de limpeza na Praia de São Jacinto, em Aveiro, que contou com a parceria da Junta de Freguesia de São Jacinto.

De forma a assinalar o Dia Europeu do Mar, celebrado anualmente a 20 de maio, a World Needs promoveu uma nova ação de limpeza costeira, com uma duração aproximada de 4 horas, que contou com a participação de 16 voluntários, os quais recolheram um total de 201 kg de lixo.

Das categorias mais comuns de lixo recolhido destaca-se o lixo pequeno abaixo de 2,5 cm, com especial ênfase nas centenas de pedaços de plástico recolhidos ao longo da iniciativa, as garrafas de bebida de plástico, materiais e equipamentos usados na pesca, como cordas e armadilhas, e ainda, pedaços de vidro. Tampas de garrafas de plástico e metal e embalagens de comida foram também alguns dos itens mais encontrados ao longo da extensão limpa na praia de S. Jacinto.

Com os plásticos a dominarem uma vez mais os resíduos encontrados nesta iniciativa, a Associação World Needs destaca a urgência que existe em consciencializar as pessoas para o impacto que as ações de cada um têm no meio ambiente, para com o qual é imperativo ter mais respeito.

“Porque proteger o meio ambiente é responsabilidade de todos”, termina a Associação.