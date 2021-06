Adiada Mostra de Rosés da Região de Coimbra prevista para Cantanhede

O adiamento fica a dever-se à necessidade de reforçar o combate à pandemia de Covid-19 no Concelho de Cantanhede.

O Município de Cantanhede decidiu adiar sine die o Pink Wine Fest – Mostra de Rosés da Região de Coimbra, agendada para os dias 26 e 27 de junho, anunciou a autarquia.

O evento tinha prevista a conferência de imprensa de apresentação para a próxima terça-feira, dia 22, que naturalmente fica sem efeito.

Segundo o município, o adiamento do Pink Wine Fest fica a dever-se à necessidade de reforçar o combate à pandemia de Covid-19 no Concelho de Cantanhede, “nomeadamente à propagação da denominada estirpe indiana, situação que motivou a apreensão da senhora Delegada de Saúde relativamente à realização do evento nos termos previstos”.