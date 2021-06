Adjudicada obra para reabilitação de antiga garagem do Palace do Buçaco

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião do executivo, a adjudicação da obra de reabilitação da antiga Garagem do Palace Hotel do Buçaco, um investimento de mais de um milhão de euros (IVA incluído). O Executivo de Rui Marqueiro aprovou também o protocolo para criação do Geoparque do Atlântico.

A antiga garagem do Palace, situada junto aos jardins do hotel, num local central da Mata Nacional do Buçaco (monumento nacional), será convertida num espaço de acolhimento ao visitante. Atualmente em ruínas, o edifício será convertido num espaço multisserviços, com loja, cafetaria, instalações sanitárias (para pessoal e para visitantes) e sala polivalente, com uma valência de carácter expositivo e lúdico.

A empreitada custará 1.035.633,60€ e tem cerca de um ano de prazo de execução. Tal como o restante património existente na Mata Nacional , a antiga garagem é propriedade do Estado português e concedida em regime de usufruto à Fundação Mata do Buçaco. Por força do protocolo de colaboração outorgado, a 5 de junho de 2020, com a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), cabe à Câmara da Mealhada a execução da obra, tal como, de resto, já sucedeu com a recuperação do Convento de Santa Cruz e capelinhas da Via-Sacra.

“É mais uma obra com que vamos avançar no sentido de enriquecer o património e a experiência do visitante. Estas obras na antiga garagem do Palácio do Buçaco só vêm reforçar ainda mais o incomensurável valor cultural, histórico, patrimonial, religioso, militar e natural existente nos 105 hectares da Mata Nacional do Buçaco”, afirma o autarca Rui Marqueiro, sublinhando o facto da Mata figurar na lista indicativa da UNESCO com vista à classificação de Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Seguem-se os formalismos inerentes a todo o processo, nomeadamente a submissão à aprovação do Tribunal de Contas, estimando-se que o início de obra ocorra em agosto próximo.

Buçaco do “Geoparque do Atlântico”

Na mesma reunião foi aprovado o protocolo de colaboração: “Atlantic Geopark” – “Geoparque do Atlântico” – Criação de um “Geoparque”, que visa a integração na rede de Geoparques Mundiais da UNESCO e que configurará mais uma vertente de promoção turística do Buçaco, nomeadamente no que respeita ao património geológico de relevo internacional ali existente. Este processo engloba seis municípios da região (Mealhada, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Cantanhede, Mira e Penacova), que assinaram um memorando de entendimento a 21 de abril, juntamente com a AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego.

“É mais uma frente na qual trabalhamos, integrados num território que pretende ser reconhecido internacionalmente a nível geológico e que, somado a toda a riqueza do Buçaco, da natureza dendrológica, à arquitetónica e histórica, com enfoque nas invasões francesas, pode trazer dividendos à nossa região”, destaca Rui Marqueiro.