AGILidades promove envelhecimento ativo e envolve IPSS de Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro assinou, na passada terça-feira, 15 de junho, um protocolo para a implementação do Projeto AGILidades Lab Center, que tem em vista a promoção de jogos terapêuticos junto da população idosa, com 8 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho.

As IPSS parceiras do projeto são a ABC Bustos, AMPER, Centro Ambiente para Todos, Centro Social de Oiã, Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça, Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro, SóBustos e SOLSIL.

O projeto AGILidades Lab Center envolve a atribuição, às IPSS parceiras, de material de estimulação diversificado, com vista ao desenvolvimento de atividades de diagnóstico e estimulação dos mais velhos que, numa primeira fase, incluiu um jogo de tabuleiro destinado à reeducação psicomotora – “O Jogo das Mãos”.

Para além destes espaços de apoio à comunidade geriátrica, a criar nas referidas instituições, o Município de Oliveira do Bairro vai também avançar com um AGILidades Lab Center para aplicar de forma itinerante, quer no contexto do seu projeto ProximIDADES, em que realiza intervenção aos idosos em contexto domiciliário, quer em atividades a realizar na comunidade.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, revelou que “o município tem priorizado iniciativas que incentivem o envelhecimento ativo e confortável da população”, na medida em que “a esperança média de vida tem vindo a aumentar”, acrescentou o autarca.

O líder da autarquia de Oliveira do Bairro mostrou-se ainda satisfeito com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em parceria com as IPSS, revelando que o principal objetivo deste trabalho em rede passa por “garantir a máxima qualidade nas respostas concelhias às necessidades dos nossos idosos”.

A cerimónia de assinatura do protocolo contou ainda com a presença de Marlene Rosa e Ricardo Pocinho, da empresa responsável pelo projeto AGILidades Lab Center, tendo este último congratulado a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro por ter apostado no “envelhecimento ativo”, reforçando que “nem todos os Municípios do país têm esta preocupação”.