Alunos do Secundário e Profissional testam bicicletas partilhadas da Mealhada

O novo Sistema de Bicicletas Partilhadas da Mealhada está já a ser testado pelos alunos do ensino secundário, do Agrupamento de Escolas da Mealhada e da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), com a identificação e o reconhecimento, no terreno, de percursos cicláveis seguros.

No âmbito do Mealhada Bike Lab – laboratório para a bicicleta, estão a ser organizados, durante os meses de junho e julho, percursos cicláveis na cidade e áreas envolventes. Nestas viagens, os ciclistas deparam-se com diversas situações criadas, passíveis de acontecerem na realidade, e que servem para uma abordagem reflexiva e de procura de soluções das mesmas. Posteriormente, os percursos serão sinalizados como ‘percurso seguro’ e registados na plataforma participativa.

Paralelamente, estão a ser organizadas tertúlias para reflexão sobre a mobilidade sustentável e a importância de criar uma cidade para e com pessoas.

Decorrida esta fase de teste pelos alunos, as Bipe-Bipe – Bicicletas Partilhadas de Mealhada serão disponibilizadas à comunidade.

Esta atividade integra um projeto mais amplo, promovido pela Câmara Municipal da Mealhada, designado de “Mealhada +: educação, bicicleta e sustentabilidade”, financiado pelo Fundo Ambiental.