Anadia participa na Conferência Internacional a Rede de Bibliotecas da Região de Aveiro

A Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (RBCIRA) promove, nos dias 17 e 18 de junho, no ATLAS – Biblioteca Municipal, na cidade de Aveiro, a III Conferência Internacional “[Re]Pensar a Biblioteca Pública: o novo normal” que visa refletir o papel das bibliotecas no contexto atual.

À semelhança das edições anteriores, a Biblioteca Municipal de Anadia, que coordena o Grupo de Trabalho da Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, também estará presente, com a apresentação de um pitch respeitante à Plataforma de Integração de Catálogos e Utilizadores das 11 Bibliotecas Municipais da Região de Aveiro.

A sessão de abertura da conferência conta com a presença do presidente da CIM da Região de Aveiro, a que se seguirá a assinatura do protocolo de cooperação entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e a DGLAB – Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

Ao longo dos dois dias estarão em debate várias temáticas, designadamente “A Biblioteca em tempo de alterações sociais: serviços essenciais e centro local de ajuda”; “Participação da comunidade em experiências híbridas, físicas ou digitais”; “Conexão digital: novas oportunidades da utilização das tecnologias”, entre outras.

Haverá ainda um espaço dedicado à apresentação de projetos inovadores das bibliotecas públicas portuguesas e à partilha de experiências e boas práticas.

De salientar que as bibliotecas públicas são serviços fundamentais para a democratização do acesso à informação e ao conhecimento; por outro lado, ocupam um lugar de relevo na facilitação do desenvolvimento de competências no âmbito das múltiplas literacias.