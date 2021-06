Atropelamento faz um ferido grave na Palhaça

Oliveira do Bairro

Um atropelamento ao início da tarde, na Palhaça, provocou ferimentos graves num homem de cerca de 50 anos de idade, soube o JB junto de fonte do CODU Coimbra.

O alerta foi dado às 12h30 e o ferido, politraumatizado grave, foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Estiveram no local oito operacionais, apoiados por uma ambulância de socorro dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, um veículo de desencarceramento e a VMER do CHUC.

A GNR de Bustos e de Oliveira do Bairro esteve também no local.