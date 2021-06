Câmara aprova 40 mil euros para requalificação da Junta de Casal Comba

As diversas fissuras que as paredes exteriores apresentam levaram a que fosse feito um estudo aprofundado que revelou uma situação grave no edifício.

A Câmara da Mealhada aprovou a atribuição de uma verba de 40 mil euros, na última reunião do executivo municipal, para apoiar as obras de requalificação da Junta de Freguesia de Casal Comba.

As diversas fissuras que as paredes exteriores apresentam levaram a que fosse feito um estudo aprofundado que revelou uma situação grave, “verificando-se desligamentos efetivos nas paredes, que estão a afetar fortemente e de modo estrutural o edifício da Junta de Freguesia”. A Junta de Freguesia de Casal Comba solicitou o apoio financeiro da Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito do apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda do interesse da população, para a execução da referida obra, apresentando um orçamento de obras que ultrapassa os 33 mil euros (IVA incluído). Porém, o Executivo de Rui Marqueiro deixou salvaguardado o montante de 40 mil euros, em caso de necessidade nesta obra.

A intervenção inclui a verificação do estado das fundações e, caso seja este o motivo das fissuras estruturais, as mesmas serão reforçadas com uma nova armadura e enchimento com betão. No interior, será executado um pórtico, de forma a suster as paredes e a cobertura, composto por uma viga metálica ancorada à laje do teto, junto da parede sul, assente em três pilares também metálicos junto das paredes exteriores.

“É uma situação realmente preocupante que deve ser corrigida o mais rapidamente possível para salvaguarda da segurança de quem lá trabalha e da população que recorre à Junta para tratar dos mais diversos assuntos”, sublinhou Rui Marqueiro.

Na mesma reunião, o Executivo aprovou a atribuição de um subsídio de 2500 euros ao Futebol Clube da Pampilhosa, para apoiar a comemoração dos 91 anos do clube.