Campeonato Nacional de Bodysurf está de volta à Praia da Vagueira

Vários surfistas de Vagos vão estar presentes, numa aposta do Município, que pretende criar condições para a concorrência saudável entre atletas, promovendo o seu desenvolvimento técnico e projetando os desportos de ondas.

No próximo fim de semana, dia 5 ou 6 de junho, as ondas da Vagueira vão ser o palco da 2.ª etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf 2021, onde irão participar vários atletas vaguenses.

O dia da prova será confirmado nesta quarta-feira, dia 2 de junho, por forma a garantir as melhores condições para os atletas.

As inscrições para os atletas estão abertas e podem ser realizadas em: www.bodysurfportugal.com.

O Município de Vagos, no seguimento da aposta em divulgar as suas praias como um destino de Surf, pretende criar condições para a concorrência saudável entre atletas, promovendo o desenvolvimento técnico dos mesmos e projetando os desportos de ondas.

Este evento faz parte do calendário competitivo da Federação Portuguesa de Surf, promovida pela Associação de Surf – Social Wave em conjunto com a ASV-Associação de Surfistas de Vagos, e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vagos.