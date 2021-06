Canelas: Dia aberto no Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta

O Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta, em Canelas, Avelãs de Cima, vai promover, este domingo, 27 de junho, um “Dia Aberto” à comunidade. As visitas terão lugar entre as 14h e as 18h, com animação do grupo Incantus.

Recorde-se que o Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta foi inaugurado, no passado dia 5 de junho, Dia do Ambiente, tendo o mesmo nascido de um projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem, apresentado por três jovens daquela Freguesia, Cláudia Martins, Mara Almeida e Ana Marta Ferreira.

Para além de dar a conhecer duas das maiores riquezas do concelho, a água e a floresta, o espaço pretende ainda apelar à consciencialização e valorização destes recursos endógenos, pela importância que têm, pelo valor que representam e pelas funções que desempenham.

Face à situação pandémica, os visitantes deverão respeitar as regras de segurança, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, desinfeção das mãos à entrada e manter o distanciamento físico.

De salientar ainda que os interessados em visitar o Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta devem, previamente, efetuar a respetiva marcação, através do email: secretaria@jf-avelasdecima.pt ou pelo telefone 231 522 740 (entre as 14h e as 17h30, dias úteis).