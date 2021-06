Comboio Histórico do Vouga volta a circular aos sábados

De 12 de junho a 9 de outubro, vão estar disponíveis as viagens de lazer, entre Aveiro e Macinhata do Vouga, a bordo das cinco carruagens históricas, tracionadas pela locomotova diesel 9004.

Após a realização das viagens especiais, nos meses de abril e maio, a CP – Comboios de Portugal vai agora dar início à campanha regular do Comboio Histórico do Vouga.

Assim, aos sábados, de 12 de junho a 9 de outubro, vão estar disponíveis as viagens de lazer, entre Aveiro e Macinhata do Vouga, a bordo das cinco carruagens históricas, tracionadas pela locomotova diesel 9004.

O comboio parte de Aveiro às 13h40, com destino a Macinhata do Vouga, efetuando uma paragem de dois minutos em Águeda, apenas para entrada de Clientes.

Em Macinhata do Vouga, o tempo de 01h25 permite aos clientes desfrutar de uma visita ao Museu Ferroviário de Macinhata, da animação de um grupo de danças e cantares tradicionais e de uma exposição de produtos típicos da região.

No regresso, a partida do comboio é pelas 16h25 e no percurso, a paragem de 27 minutos em Águeda, permite conhecer o centro histórico da cidade, através de uma visita guiada, a zona ribeirinha, as zonas de comércio tradicional e apreciar a gastronomia regional.

O preço do passeio é de 30 euros para adultos e de 16,50 euros para crianças, dos 4 aos 12 anos (inclusive).

Está ainda disponível um conjunto de bilhetes especiais, nos serviços Alfa Pendular, Intercidades e Regional, com destino e origem em Aveiro, para os clientes que comprem, em simultâneo, o bilhete para o Comboio Histórico do Vouga (viagens a realizar num dos dias de realização do Comboio Histórico, considerando o dia anterior e o dia seguinte) e o preço promocional de 2 euros (I/V) nos serviços Urbanos do Porto, com destino e origem naquela estação.

Devido à pandemia de COVID -19, em 2020, o Comboio Histórico do Vouga não se efetuou. Já em 2019, efetuaram-se 15 circulações, nas quais viajaram 1 639 passageiros, a que correspondeu uma taxa média de ocupação de 76%.

A CP recomenda aos seus clientes a consulta de informações mais detalhadas em cp.pt ou através do telefone 808 109 110.