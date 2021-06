Complexo Desportivo de Febres recebe Atleta Completo Distrital

O Complexo Desportivo de Febres recebe hoje e amanhã, dias 5 e 6 de junho, cerca de uma centena de jovens atletas praticantes de atletismo de vários escalões, para a prova Atleta Completo Distrital.

A pista de atletismo do Complexo Desportivo de Febres é um equipamento único no concelho e na região, surgindo como um local de prática específica da modalidade já utilizada por nomes de topo do atletismo nacional, como Jéssica Augusto, Ana Dulce Félix ou Filomena Costa.

No tartan, propício para a prática deste desporto, estarão equipas como a Gira Sol, Associação Recreativa Casaense/Escola Atletismo Coimbra ou União Clube Eirense, entre outras.

Esta prova terá, uma vez mais a organização a cargo da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, contando ainda com o apoio do Município de Cantanhede, Junta de Freguesia e Gira Sol – Associação de Desenvolvimento de Febres.

À semelhança de provas anteriores, a iniciativa irá decorrer à porta fechada devido às medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia de Covid-19 que estão previstas pelas autoridades governamentais.