Concelho tem 47 novos abrigos em paragens de autocarro

Oliveira do Bairro

O Concelho de Oliveira do Bairro conta com 47 novos abrigos em paragens de autocarro, uniformizando a imagem destes equipamentos e garantindo a comodidade e segurança dos seus utilizadores.

Os abrigos já colocados foram praticamente todos instalados em espaço público, à exceção de um caso, em que houve a cedência por parte do proprietário da área de terreno necessária.

Para uma segunda fase, está prevista a colocação de mais 44 abrigos, todos em terrenos privados, e a autarca de Oliveira do Bairro deixou um apelo para que os proprietários “cedam a área necessária, em benefício dos utilizadores dos transportes, que são na sua maioria idosos e crianças”, disse Susana Martins, vereadora do Município de Oliveira do Bairro, responsável pelo pelouro dos Transportes.

Segundo a autarca, daqueles 47, foram aproveitados 19 abrigos já existentes e recolocados outros 3, dando resposta a uma necessidade premente de muitas pessoas, em especial das crianças que diariamente utilizam os transportes públicos regulares e especializado, para se deslocarem aos seus estabelecimentos de ensino.

Susana Martins aproveitou ainda para “deixar uma palavra de agradecimento às Juntas de Freguesia pelo apoio prestado, não só na identificação dos locais, mas também na construção das bases para a instalação desses equipamentos”.

Relativamente às estruturas dos abrigos, a vereadora explicou que “foram escolhidos materiais que respondessem à componente estética, mas também que fossem de qualidade e com durabilidade”. Ainda de acordo com a Vereadora, “nos locais com passeio mais estreitos, foram colocados abrigos sem laterais, de forma a não impedir a passagem de pessoas em cadeiras de rodas ou, por exemplo, com carrinhos de bebés, respeitando a legislação relativa à acessibilidade”.

Atualmente, o Concelho de Oliveira do Bairro tem ao dispor dos seus munícipes e visitantes vários percursos de transporte público, com cerca de 114 paragens em todas as suas quatro freguesias.

Ainda nesta área, refira-se que o Concelho está servido pelo TOB – Transportes de Oliveira do Bairro, um serviço de transporte urbano promovido e suportado pela autarquia, com o intuito de servir a população que não dispõe de meios de mobilidade própria ou que prefere esta forma de deslocação para circular no concelho.