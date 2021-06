Covid-19: Águeda saiu e Mira entrou na lista dos concelhos em alerta

Há 19 concelhos no país em alerta, que estão em risco de recuar no desconfinamento na próxima revisão. Águeda está fora da lista e Mira entrou.

O Concelho de Mira e outros 18 do país estão em alerta, anunciou esta tarde a ministra de Estado e da Presidência após a reunião do Conselho de Ministros. Estes municípios se registarem um desempenho negativo, pela segunda vez consecutiva, terão de recuar no desconfinamento, tendo em conta as novas regras divulgadas no início do mês.

O mapa de risco da Covid-19 em Portugal coloca hoje 250 dos 278 concelhos na nova fase do plano de desconfinamento, mas destes há 19 em alerta, disse Mariana Vieira da Silva.

“Temos muitos concelhos já em situação de alerta, neste momento, cerca de 19, eles estão essencialmente na zona da periferia da área Lisboa e Vale do Tejo, um pouco já na zona Centro e também no Algarve”, declarou a ministra na conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros.

Refira-se que os 19 concelhos que ficaram em alerta têm mais de 120 ou 240 casos por 100 mil habitantes (consoante são considerados de alta ou baixa densidade) o que levou a este alerta.

Recorde-se que na última semana eram 20 os concelhos em alerta. Desses Águeda e Sertã recuperaram e saíram da lista, que agora integra Alenquer, Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constança, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousel, Torres Vedras.

