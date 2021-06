Dia aberto na EPVL mostrou atividade de todos os cursos

O Dia Aberto da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL) da Mealhada decorreu no dia 18 de junho. Durante a tarde todos os cursos tiveram atividades a decorrer e a comunidade externa à escola foi convidada a participar.

Desde o torneio inter-freguesias, a tarefas de gestão, sobre como planear um projeto de investimento, passando por programação de um carro robótico, montagem de hardware, um workshop de fotografia, um programa de rádio, uma pintura mural e terminando numa sessão de degustação de gastronomia de forno tradicional a lenha, com direito a negalhos, chanfana e pão da Mealhada, nada faltou.

Com este Dia, a EPVL pretendeu convidar a comunidade a entrar na escola e perceber um pouco mais sobre as competências de cada curso, mas também proporcionar um grande momento de partilha e convívio entre os alunos, professores, funcionários, familiares, futuros alunos e toda a comunidade que juntou à escola naquele dia.

Foram muitas as pessoas que passaram pela EPVL, desde futuros alunos e familiares a caras conhecidas da escola como os antigos diretores, João Pega e Nuno Canilho, o vereador da Educação, Guilherme Duarte juntamente com a equipa de Educação do Município, o presidente da União de Freguesias da Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro, João Santos, o presidente da ACIBA, Carlos Couceiro e a Delegada de Saúde, Maria Silva.