Dupla bairradina aventura-se no deserto para distribuir material solidário

Dois estudantes da região vão viajar 9 dias pelo Deserto do Saara, ao volante de um carro com mais de 20 anos e com 40 kg de material solidário na mala.

Leonardo Maia (Oiã) e Guilherme Maniezo (Cantanhede) estão a reunir apoios para participar na edição deste ano do UNIRAID, uma aventura humanitária de solidariedade para estudantes com espírito empreendedor.

Os dois colegas do curso de engenharia eletrónica e telecomunicações da Universidade de Aveiro decidiram aderir a este desafio que os vai levar a uma viagem de 9 dias pelo Deserto do Saara, ao volante de um carro com mais de 20 anos e com 40 kg de material solidário na mala (duas condições obrigatórias para participar).

Com o Opel Corsa de 1997, à espera dos exigentes quilómetros de areia daquele deserto marroquino, a dupla de estudantes está a contactar empresas e particulares para conseguir o apoio para esta aventura.

Conseguir 1.800 euros para a inscrição da equipa é, para já, o primeiro desafio, a que se seguirão outros para viabilizar este projeto dos jovens estudantes. Depois, é reunir material solidário para distribuir durante o evento (material escolar, roupa, brinquedos, material elétrico, etc).

Num pedido de ajuda à comunidade para tornar possível este sonho, Leonardo e Guilherme estão a reunir apoios através do IBAN 50003508360068660793021 ou através do MBway 916892137.

Saiba mais sobre o projeto aqui ou na edição impressa de 11 de junho.