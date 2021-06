Fermentelos: Largo da Senhora da Saúde e ruas adjacentes requalificadas

Esta intervenção contemplou a requalificação do largo, nomeadamente nos seus espaços verdes, bem como com a plantação de árvores e a instalação de iluminação LED.

Estão terminadas as obras de requalificação do Largo da Senhora da Saúde e ruas adjacentes. A inauguração aconteceu no passado domingo. Esta intervenção, que já está pronta há algum tempo mas cuja inauguração formal foi sendo adiada, contemplou a requalificação do largo, nomeadamente nos seus espaços verdes, bem como com a plantação de árvores e a instalação de iluminação pública com tecnologia LED, para além da definição de uma área onde foram colocados equipamentos de ginástica ao ar livre, entre outros aspetos de melhoramentos efetuados. Foram ainda intervencionadas várias ruas adjacentes e alargado o espaço do cemitério contíguo ao largo.

“Este espaço tem tudo para ser a sala de visitas de Fermentelos”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, durante a inauguração das obras. Esta é “uma obra emblemática”, que se traduz “numa quebra com o tempo de indecisão”, disse, acrescentando que a requalificação deste Largo era um anseio com muitos anos, em que sempre que parecia estar pronta para iniciar, alguém sugeria alterações e demorou a ser concretizada. “Foi com uma vontade muito grande que deitámos mãos à obra, em que optámos por não fazer mais alterações e avançar”, disse.

“No início do nosso percurso na Câmara Municipal, nos mandatos anteriores, percebemos que era necessário ter uma sede de concelho forte, pelo que a aposta foi na cidade em primeiro lugar, mas três mandatos depois era mais do que tempo para alargarmos essa capacidade de investir, de fazer e de construir às freguesias”, declarou em Fermentelos, frisando que é algo que está atualmente a ser feito nas freguesias do concelho.

Fermentelos é, defende, “uma das freguesias mais urbanas do Concelho”, pelo que faz todo o sentido “criarmos essa capacidade de fazer, de transformar e modernizar o centro urbano, no sentido de o tornar mais atrativo, onde haja uma maior frequência das pessoas e com isso mais comércio e mais serviços”.

Brito Salvador, presidente da Assembleia Municipal de Águeda, aproveitou o momento da inauguração do Largo da Senhora da Saúde para agradecer o empenho e dedicação pelas freguesias. “Hoje é um dia de festa para os fermentelenses. Tenho muito orgulho em ver concretizada uma obra que já era esperada há mais de duas décadas”, declarou, definindo o novo espaço como “acolhedor e muito agradável para podermos estar, não só nas nossas festas tão tradicionais, mas também para passear, fazer ginástica e conviver”.

“Apostar nas freguesias era o objetivo assumido no início do mandato, que está a ser cumprido, nomeadamente numa freguesia como a nossa que já não via obra há muitos anos”, disse Brito Salvador, desejando que a população aproveite o renovado espaço.

O presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, Carlos Lemos, reforçou a “luta antiga” em fazer a requalificação do Largo, que agora apresenta-se completamente renovado, com “uma parte recreativa e outra desportiva”, num “marco histórico para a freguesia” e “um grande orgulho” de ver concretizado. Salientou acreditar que a obra do auditório irá avançar. “Em breve, iremos apresentar a maquete e contamos, neste momento, com cerca de 70 mil euros que já estão aprovados pela Câmara e Assembleia Municipal para a nossa freguesia para executar esse trabalho”, anunciou, agradecendo a aposta continuada na evolução das freguesias.