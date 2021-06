Festival de cerveja de Aveiro cancelado devido ao aumento de casos de Covid

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em articulação estreita com a Delegada de Saúde de Aveiro, decidiu adiar o Aveiro Craft Beer Fest, previsto para o próximo fim de semana, de 2 a 4 de julho, no largo do Mercado Manuel Firmino, dado o facto de o Município, a Região de Aveiro e Portugal estarem com um índice de crescimento relevante do número de casos positivos de Covid-19 nos últimos dias.

“Com este cancelamento, queremos dar mais um contributo e lançar mais um alerta para o Combate à Pandemia de Covid-19, não colocando em risco os cidadãos, dada a tipologia da vivência perspetivada para este evento”, justifica a autarquia aveirense.

A CMA lamenta o sucedido e agradece a compreensão de todos, garantindo que esta edição se irá realizar “logo que as condições de evolução da pandemia melhorem e nos seja possível voltar com segurança ao Mercado Manuel Firmino para realizar este importante evento cultural, empresarial e de entretenimento”.