Filomena Morais lidera lista do PS à UF Tamengos, Aguim e Óis do Bairro

Filomena Morais aceitou o desafio de liderar a lista do Partido Socialista candidata à Junta da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro. “É uma lista composta por pessoas residentes nas freguesias que compõem a união e que têm a certeza de que, se forem eleitas, farão a diferença nas freguesias que representam”, refere o partido, em nota enviada à nossa redação.



Filomena Morais, natural de Moçambique, vive em Tamengos há 23 anos e considera a região da Bairrada a sua segunda terra.



Desde cedo desenvolveu interesse pela área social e pelo voluntariado. Em 2003 foi sócia fundadora do Rotary Club Curia Bairrada. Em 2020, assumiu a responsabilidade de uma IPSS, ao ser eleita presidente da direção do Centro de Bem Estar Social de Tamengos.



Foi também sócia fundadora da Associação Colectivo do Alpendre, com sede em Oliveira do Bairro e que tem como propósito a divulgação da imagem fotográfica e a sua técnica. Possui formação ministrada por fotógrafos consagrados a nível nacional e internacional.



É licenciada em Serviço Social e Pós-Graduada em Gestão com especialização em Gestão de Organizações da Economia Social. Profissionalmente é Formadora Externa do Centro de Formação Profissional de Coimbra e colabora com o INE em diversas operações estatísticas.