PSD quer reconquistar Câmara de Oliveira do Bairro com projeto para 20 anos

PSD de Oliveira do Bairro apresentou os candidatos às autárquicas e ideias para o próximo mandato, na presença do líder nacional Rui Rio.

O candidato do PSD à Câmara de Oliveira do Bairro, José Carlos Soares, quer recuperar a presidência da Câmara, que o Partido perdeu há quatro anos, acenando aos eleitores com um projeto “estratégico, com uma visão a longo prazo, que assegure as necessidades do presente mas abra caminho para o futuro. Um projeto que vai para além deste mandato e que perspetive os próximos 20 anos”.

O candidato – que falava para a plateia de um comício de rua, junto ao tribunal, na penúltima terça-feira, com a presença do líder nacional do PSD, Rui Rio – argumentou que este projeto que defende é o resultado de várias reuniões nos últimos meses com associações do concelho, empresas, diversas entidades e grupos de cidadãos, “com um único objetivo: ouvir. Ouvir as pessoas porque esse é o principal objetivo que nos move”, destacou.

Segundo José Carlos Soares, “foi com base nessas sugestões, críticas, anseios e sonhos que nos foram transmitidos, que estabelecemos as linhas orientadoras para o nosso projeto”.

O líder do PSD, Rui Rio, não tem dúvidas que o Partido tem todas as condições para ganhar em Oliveira do Bairro, uma vez que para além de ser “uma terra genuinamente social democrata”, apresenta José Carlos Soares, “um bom candidato que pode ganhar e se ganhar será seguramente um presidente que vai marcar o concelho”.

“Gostaria que o combate leal e democrático que aqui se vai travar entre o centro, que somos nós, e a direita, pudesse ser repetido em muitos mais sítios, porque era sinal que estávamos muito melhor”, disse Rui Rio na apresentação dos candodatos do PSD ao eleitorado.

