Guitarrista que ganhou 1.º prémio na Rússia abre Temporada de Concertos do CCMB

A Temporada de Concertos do Círculo de Cultura Musical da Bairrada (CCMB) começa no próximo domingo, dia 6 de junho, com um concerto onde se poderá ouvir uma guitarrista que é já considerada uma das mais talentosas da nova geração. Com apenas 16 anos, Beatriz Pinto acaba de ganhar o 1.º prémio no III Internacional Classical Guitar Online Competition “Concert Day”, realizado na Rússia e ainda o Grande Prémio atribuído ao participante com o maior número de pontos entre todas as nomeações e categorias etárias.

O concerto do próximo domingo tem início marcado para as 17h, na Igreja de Vila Nova, na Palhaça. As entradas são gratuitas, mas sujeitas a reserva prévia (basta enviar e-mail com nome e número de lugares para ccmbairrada@gmail.com; ou reservar diretamente através dos membros da direcção do Círculo de Cultura Musical da Bairrada ou do responsável pelo Museu de S. Pedro da Palhaça.

Beatriz Pinto começou a estudar guitarra clássica aos sete anos com o professor João Moita (atual presidente do CCMB), com o qual prossegue os seus estudos no Conservatório de Música de Aveiro. Com apenas 16 anos de idade, possui já um vasto curriculum tendo realizado concertos em alguns festivais em Portugal e tocado na Alemanha para a comunidade portuguesa de Bremen. De destacar no seu percurso musical, os inúmeros prémios conseguidos em concursos nacionais e internacionais, designadamente o 1º prémio no Concurso Internacional Jovem de Guitarra Terras de Santo Estevão, em maio de 2015; o 1º prémio no Concurso Internacional Cidade do Fundão em julho de 2016; o 1º prémio no Concurso Luso-Espanhol de Fafe em 2017 e em 2019; o 1º prémio no Concurso online “jovem promessa” do Festival Internacional de Guitarra José Tomás Villa de Petrer (Espanha), 2020 e o 2º prémio no “14th Montenegro International Guitar Competition”, em 2020.

Do programa constam algumas obras fundamentais do reportório da guitarra clássica e que vão do período clássico à atualidade.

Começa assim da maneira mais auspiciosa a Temporada de Concertos do Círculo, que o CCMB levará a efeito durante este ano, com concertos a realizar sempre no primeiro domingo de cada mês, e que terminará no primeiro fim de semana de dezembro, com o reputado pianista António Rosado, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol.