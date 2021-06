Imunologia trocada por miúdos na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro

As atividades do programa “Imunologia trocada por miúdos” são gratuitas mas sujeitas a inscrição prévia.

Na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, os assuntos mais sérios e atuais – como o sistema imunitário – são motivo para um dia interessante e animado. Amanhã, dia 12 de junho, miúdos e graúdos são convidados a participar num programa especial de atividades e a perceber o que é isto da “Imunologia”. A participação é gratuita, com inscrição prévia.

No último ano, a palavra Imunologia entrou no vocabulário de todos. Mas como funciona o nosso sistema imunitário? E como é que o corpo deteta os agentes causadores de infeção? Para esclarecer de forma simples a importância da Imunologia na nossa saúde e bem-estar, a Fábrica Centro Ciência Viva, o Departamento de Ciências Médicas e a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro prepararam um programa especial de atividades.

Pais e filhos vão poder divertir-se a saber mais sobre as células que combatem micróbios e vírus, observar ao microscópio, extrair ADN, distinguir tipos de sangue, ver um vídeo de realidade virtual, ouvir uma história, e conversar com investigadores da Universidade de Aveiro.

Nesse dia está também disponível para visita a exposição de imagens científicas – “Uma viagem ao organismo”, da autoria de 20 investigadores da Universidade de Aveiro, que mostra diferentes perspetivas de muitos órgãos, tecidos ou células que constituem um organismo.

As atividades do programa “Imunologia trocada por miúdos” são gratuitas, com inscrição prévia através do e-mail fabrica.cienciaviva@ua.pt.

Acrescente-se que esta iniciativa decorre no âmbito do projeto “Comunidades Saudáveis”, que pretende promover a literacia em saúde na Região de Aveiro. Este é projeto promovido pela Universidade de Aveiro, através da Fábrica Centro Ciência Viva, do Departamento de Ciências Médicas e da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, e é financiado pela Ciência Viva.