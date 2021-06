Melhores condições de circulação para invisuais em Águeda

A Câmara Municipal de Águeda melhorou as condições de circulação na via pública para invisuais, num projeto que resultou de uma proposta do Orçamento Participativo e que se traduziu num investimento de 50 mil euros. O momento simbólico de entrega deste projeto à comunidade decorreu na quinta-feira, junto ao parque de estacionamento da antiga escola P3.

Entre as intervenções feitas na cidade, foram criadas bandas de circulação nos passeios, bem como colocados marcadores em relevo, sinalizando as passadeiras, e criada uma distinção entre passeios e estrada.

“É uma proposta feliz que se enquadra perfeitamente na filosofia e estratégia das obras municipais”, salientou Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que todas as obras que a Autarquia está a fazer de novo “têm incutida esta ideia de melhorar a acessibilidade e de tornar o concelho acessível a todos”.

O Edil frisa que esta estratégia pode ser comprovada nas obras de regeneração urbana que estão a ser realizadas tanto na cidade como nas freguesias, “onde todas estas técnicas e boas práticas têm vindo a ser aplicadas, nomeadamente toda esta sinalética e condições que permitem que as pessoas que têm dificuldades, que circulem em cadeira de rodas, sejam invisuais, etc. se sintam mais confortáveis e com mais segurança”.

Maria Celeste Martins foi a proponente desta intervenção e as melhorias foram logo sentidas. “Com este piso já nos orientamos bem; sem ele, tenho de andar um pouco à toa, à procura”, disse, declarando-se “orgulhosa” por ter sido a proponente deste projeto e aproveitando para agradecer “às pessoas que estiveram envolvidas por se terem esforçado por concretizá-lo”.