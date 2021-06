Obras de reabilitação avançam no Parque Desportivo de Febres

O Parque Desportivo de Febres vai entrar em obras de beneficiação, ao nível dos balneários e bancada.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, acaba de assinar o auto de consignação da empreitada orçada em 62.695 euros.

O investimento pretende solucionar problemas que estão a afetar alguns elementos da construção, nomeadamente a elevada concentração de teores de humidade no interior dos balneários e algumas fissuras existentes nos planos de alvenaria. A intervenção incidirá também na reabilitação da caixilharia, na substituição do sistema de drenagem de águas pluviais, e na correção dos problemas que concorrem para haja condensações na cobertura da bancada, entre outros aspetos.

O Município de Cantanhede pretende também avançar com a construção de um campo com relva sintética, “até porque se trata de uma necessidade para a prática desportiva que se desenvolve no relvado natural, exatamente para lhe dar um maior descanso e assegurar melhor manutenção”, refere a presidente da Câmara Municipal.

De resto, já foi executada uma vedação esse recinto, no sentido de promover a integração do recinto em toda a infraestrutura desportiva e criar condições que permitam condicionar o acesso e acautelar a segurança em todas as suas valências.