Piscina Municipal do Luso reabre ao público no dia 15 de junho

A Piscina Municipal de Luso vai reabrir ao público no dia 15 de junho e estará em funcionamento até 15 de setembro, de terça-feira a domingo, das 13h às 19h, continuando a ter uso condicionado pela situação da pandemia da Covid-19.

Esta piscina ao ar livre, situada junto ao Lago e ao Pavilhão Municipal de Luso, continuará a ter uso condicionado, nomeadamente no que respeita à lotação, ao cumprimento da sinalização de circulação, às medidas de etiqueta respiratória e ao distanciamento físico de segurança entre pessoas no acesso e na utilização da piscina (3 metros no plano de água e 2 metros na zona envolvente).

É ainda proibida a utilização dos balneários para banhos ou muda de roupa, sendo apenas permitida a utilização dos sanitários e é obrigatória a troca de calçado para uso exclusivo em piscinas (chinelos) antes do acesso ao recinto, numa zona predefinida. Não é permitida a utilização de chapéus-de-sol, espreguiçadeiras, cadeiras, bolas, boias e demais acessórios aquáticos. Não serão disponibilizadas entradas de grupo.

O preço de admissão é de 2,50 euros (adultos) ou de 1,50 euros (crianças). Não haverá senhas de saída da piscina, pelo que os visitantes devem precaver-se no sentido de levarem o que necessitam para o espaço, nomeadamente no que se refere a bens alimentares, uma vez que a cafetaria está encerrada.

A Piscina de Luso é um equipamento municipal (complementando as Piscinas Municipais da Mealhada) muito procurado no verão, quer por residentes no concelho, quer por turistas da vila termal.