Quatro anos e meio de prisão para incendiário da Mamarrosa

O Tribunal de Aveiro condenou um homem de 28 anos de idade a quatro anos e meio de prisão efetiva pela autoria de seis fogos florestais no concelho de Oliveira do Bairro, no verão do ano passado.

O incendiário da Mamarrosa, que estava acusado de 10 incêndios entre 8 e 21 de julho, viu provada, em Tribunal, no passado dia 9, a autoria em seis deles. No julgamento, sempre negou todas as acusações, referindo mesmo ter mentido quando confessou os crimes.

O coletivo de juízes deu crédito àquelas declarações iniciais, condenando-o a um ano e nove meses de prisão por cada um dos seis crimes, resultando, em cúmulo jurídico, numa pena única de quatro anos e meio de prisão efetiva.



