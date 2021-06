Regularização do leito do rio Águeda e do canal secundário está em curso

Subida do açude e criação do espelho de água habitual só em julho, informa a autarquia.

Está a ser realizada, neste momento, a regularização e limpeza dos leitos do Rio Águeda e canal secundário, uma intervenção necessária no contexto de manutenção e preservação da zona ribeirinha. Em breve, o habitual espelho de água estará de regresso, informa a autarquia.

Na área central da cidade, estão a ser feitos dois trabalhos específicos que exigem um nível de água do rio reduzido. Tratam-se da regularização do leito e das obras referentes ao sistema de drenagem de Águeda, cuja ação em curso implica o derrube de um muro e a fixação de uma estrutura no subleito do rio, que fará a ligação de escoamento de águas dos coletores pluviais e estação elevatória, atualmente em construção no Largo 1.º de Maio.

É possível, atualmente, ver uma máquina a fazer a normalização e regularização do leito do Rio Águeda, limpando ainda alguma vegetação e obstáculos acumulados pelo tempo de inverno.

Tendo em conta estas duas intervenções, “a subida do açude só deverá acontecer em julho”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, sublinhando que após estas obras o rio vai voltar a demonstrar toda a sua beleza e qualidade. “Para que possamos apreciar o nosso rio, temos de cuidar e é isso que estamos a fazer, com todo o rigor e diligência”, sublinhou, declarando que em breve “o espelho de água estará de volta e Águeda ficará ainda mais bonita”.