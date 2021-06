RTP procura figurantes na Mealhada para a nova série “Cuba Libre”

As gravações irão decorrer no dia 16 de junho, das 6h às 18h, no Grande Hotel de Luso.

A RTP está à procura de 50 pessoas para vestirem a pele de figurantes na série televisiva “Cuba Libre”, inspirada na história verídica de Annie Silva Pais, filha única de Silva Pais, o último diretor da PIDE, a polícia política de Salazar. As gravações irão decorrer no dia 16 de junho, das 6h às 18h, no Grande Hotel de Luso.

A cena, que conta com a participação da protagonista da série, Beatriz Godinho, e com nomes do panorama artístico português, como Margarida Marinho, Adriano Luz, Lia Gama e Liliana Santos, passa-se em 1958 numa piscina, onde está a ser realizado o concurso Miss Piscina Praia.

“Cuba Libre” conta a história de uma jovem que, mesmo com o pai nos altos escalões do regime ditatorial, se afirma como revolucionária, insurgindo-se, à época, contra alguns dos padrões que sustentavam a sociedade.

Os interessados em participar como figurantes deverão enviar e-mail (figuracao.cubalibre@gmail.com) até dia 13 de junho, com fotografias recentes, nome completo, idade, tamanho de calças e parte de cima, contactos (telemóvel, e-mail) e referir, se existir, tatuagens ou piercings. Dado tratar-se de uma série de época e passar-se durante os anos 60 do século XX, será necessário que os figurantes cumpram alguns requisitos.