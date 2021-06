Sete escolas da Bairrada vão ficar livres de amianto

O Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020) aprovou 100 projetos para remoção de fibrocimento nos edifícios escolares, representando um investimento total de 11,4 milhões de euros, com uma comparticipação de fundos europeus de cerca de 10 milhões de euros. Desta centena de projetos, sete são para escolas da Bairrada.

Estes 100 projetos vão permitir a remoção e substituição de cerca de 174.532 m2 de coberturas com amianto, o equivalente a 17 campos de futebol.

Os apoios concedidos visam a remoção e substituição das estruturas com amianto nas escolas públicas dos níveis de ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário, que estão sob a gestão da administração central ou local, respondendo definitivamente a uma preocupação de saúde pública.

Para a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, “trata-se de um excelente exemplo de como os recursos europeus se devem colocar à disposição das populações, respondendo diretamente aos seus problemas. A remoção do amianto contribui significativamente para a melhoria das condições de segurança e saúde das escolas públicas. Os municípios são os principais responsáveis pelo sucesso desta medida, uma vez que são donos de obra das 100 intervenções”.

As escolas bairradinas contempladas

É o concelho de Cantanhede que tem mais projetos aprovados, com três escolas inseridas na lista da região para o objetivo de erradicar o amianto da cobertura dos estabelecimentos.

É a Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar (Tocha) que vai envolver o maior investimento no concelho, uma vez que a área de intervenção é de 1.976 metros quadrados, com uma comparticipação FEDER de 130.522 euros. A remoção de fibrocimento na Escola Básica Carlos de Oliveira (Febres) envolve uma área de 220,00 e uma comparticipação de 13.864 euros e a Escola Secundária Lima de Faria (Cantanhede) terá uma intervenção em 80 metros quadrados e um apoio FEDER de 5.512 euros.

Em Águeda, está prevista a remoção e substituição da cobertura em fibrocimento da Escola Básica de Assequins, numa intervenção em 620 metros quadrados e um apoio FEDER de 42.718 euros.

Para Anadia, a escola contemplada para remoção do fibrocimento é a escola EB 2,.3 de Vilarinho do Bairro, com uma área de 396 metros quadrados e um apoio de 22.785,76 euros.

Na Mealhada será feita a substituição da cobertura dos balneários da Escola Básica N.º 2 de Pampilhosa, com uma area de 191,80 m2 e um apoio FEDER de 10.373,03 euros.

Finalmente, em Oliveira do Bairro, o projeto aprovado passa pela substituição da cobertura em fibrocimento na Escola Secundária (ESOB), com uma área de intervenção de 1.138,20 m2 e um apoio FEDER de 81.052,19 euros.

A aprovação destes projetos será assinalada com uma visita às obras de remoção de fibrocimento na Escola Básica Eugénio de Castro, em Coimbra. É a escola com a maior área intervencionada na região Centro (5.664 m2), que contou com um apoio de fundos europeus de cerca de 263 mil euros.

Esta visita, acontecerá na próxima segunda-feira e contará com a presença da Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, da Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, e da Delegada Regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira.