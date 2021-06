Tiago Nunes (ADREP) é Campeão Nacional do Lançamento do Disco

O atleta bairradino alcançou a primeira posição do lançamento do disco, com a marca de 43m41, no disco de 1,750kg.

Tiago Nunes sagrou-se Campeão Nacional do Lançamento do Disco, na categoria de Sub-20. O Campeonato Nacional de Sub-20 (Juniores) realizou-se nos dias 19 e 20 de junho, em Viana do Castelo.

O atleta da ADREP escreveu, desta forma, mais um capítulo no seu livro de conquistas, alcançando a primeira posição do lançamento do disco, com a marca de 43m41, no disco de 1,750kg.

No evento organizado pela Federação Portuguesa de Atletismo, o atleta competiu ainda no lançamento do peso (6kg), conquistando a 6.ª posição, com a marca de 13m35.