Verão começa tímido com chuva e temperaturas de Primavera

Entretanto, só a partir de quarta-feira é que podemos espreitar um pouco deste Verão, com as temperaturas a subirem e a chuva a desaparecer.

O Verão já começou mas olhando para o dia de hoje quanse que nem damos por ele. O céu muito nublado, aguaceiros e as temperaturas baixas para a época estão a brindar o primeiro dia da nova estação.

O solstício de verão aconteceu precisamente às 04h32 desta segunda-feira, marcando o início da estação no hemisfério norte, aponta o Observatório Astronómico de Lisboa.

Entretanto, só a partir de quarta-feira é que podemos espreitar um pouco deste Verão, com as temperaturas a subirem e a chuva a desparecer. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu muito nublado em todo território com condições para aguaceiros, principalmente nas regiões do litoral norte e centro. A partir da tarde diminui a nebulosidade. Amanhã, terça-feira ainda vamos ter aguaceiros fracos durante a manhã e durante a tarde há condições para aguaceiros e trovoadas nas regiões do interior norte e centro e Alto Alentejo.

Segundo o IPMA, a temperatura máxima vai começar a subir a partir de terça-feira e na quarta-feira o céu já vai estar pouco nublado e sem previsão de precipitação.